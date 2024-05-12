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المرأة

نجمة "الخائن" ترزق بمولودها الثالث

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:16
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رُزقت الممثلة اللبنانيّة تاتيانا مرعب بمولودها الجديد في إحدى المستشفيات بلبنان.
 
وفي التفاصيل، وضعت نجمة مسلسل "الخائن" تاتيانا مرعب طفلتها الجديدة من زوجها رجل الأعمال سعد مسعد، ولم تكشف عن الإسم الّذي اختارته لابنتها حتى الآن.
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