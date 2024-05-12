نجمة "الخائن" ترزق بمولودها الثالث

رُزقت الممثلة اللبنانيّة تاتيانا مرعب بمولودها الجديد في إحدى المستشفيات بلبنان.



وفي التفاصيل، وضعت نجمة مسلسل "الخائن" تاتيانا مرعب طفلتها الجديدة من زوجها رجل الأعمال سعد مسعد، ولم تكشف عن الإسم الّذي اختارته لابنتها حتى الآن.

Advertisement