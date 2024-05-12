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المرأة
جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء.. تعرفوا عليها (صورة)
Lebanon 24
12-05-2024
|
16:00
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نشرت الممثلة اللبنانيّة جيسي عبدو صورة والدتها الحسناء عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، ولاحظ روّاد الإنترنت الشبه الكبير بين الوالدة وابنتها من حيث ملامح الوجه.
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