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المرأة

جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء.. تعرفوا عليها (صورة)

Lebanon 24
12-05-2024 | 16:00
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نشرت الممثلة اللبنانيّة جيسي عبدو صورة والدتها الحسناء عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، ولاحظ روّاد الإنترنت الشبه الكبير بين الوالدة وابنتها من حيث ملامح الوجه.
 
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