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المرأة

بعد تأجيل عامين وغياب 6 سنوات... نجمة شهيرة تعود للسينما

Lebanon 24
13-05-2024 | 06:25
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تعود الفنانة المصرية غادة عبدالرازق إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات، بفيلم كوميدي بعنوان "تاني تاني" يُطرح في دور العرض في مصر يوم 22 أيار، وفي سينمات الدول العربية بتاريخ 30 أيار، وذلك بعد تأجيل عامين، إذ انتهى تصوير العمل عام 2022، تغير خلالها اسمه مرتين "البقاء للأصيع" و"جوازة بالعافية".
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وتشارك غادة عبدالرازق كلاً من أحمد آدم وبيومي فؤاد، في الفيلم، حيث يتنافس الثنائي على كسب قلب صديقتهما القديمة "هدى"، وتدور بينهم العديد من الأحداث والمفارقات في إطار كوميدي رومانسي.

 ويضم الفيلم كلاً من ثراء جبيل، ومحمود حافظ، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج شريف إسماعيل، ومن المتوقع أن يعرض إهداء من صناع العمل إلى مؤلفه الراحل السيناريست الكوميدي محمد نبوي، الذي توفي في تشرين الثاني2021.

ويشكل الفيلم عودة التعاون بين غادة عبدالرازق وأحمد آدم بعد مرور 26 عاماً منذ عرض مشاركتهما في مسرحية "حودة كرامة" عام 1998، فيما يمثل هذا الفيلم عودة غادة للسينما بعد غياب 6 سنوات، منذ مشاركتها في فيلمي "حرب كرموز" مع أمير كرارة، للمخرج بيتر ميمي، و"كارما" مع عمرو سعد وخالد الصاوي، للمخرج خالد يوسف، واللذين عرضا عام 2018.
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