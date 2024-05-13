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المرأة

أول فنانة خليجية تشارك في "مهرجان كان السينمائي".. من هي؟

Lebanon 24
13-05-2024 | 15:59
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تتحضّر عازفة البيانو القطرية دانا الفردان للمشاركة في الدورة الـ 77 لـ"مهرجان كان السينمائي" الشهير. 


ويُعد ظهور دانا في حفل تسليم جوائز "تروفيه شوبارد" المرموقة تجربة لا تُنسى إذ أنها أول عازفة موسيقى من دول مجلس التعاون الخليجي تحقق هذا الإنجاز العظيم عبر تمثيل قطر.
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يذكر أن دانا الفردان حصلت على تقدير عالمي لمؤلفاتها، بما في ذلك المسرحيات الموسيقية "Broken Wings" و"Rumi: The Musical"، وأيضاً لمساهماتها في تكوين موسيقى أفلام مثل "The Necromancer" و"Orca". 
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