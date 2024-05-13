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فنون ومشاهير
هل عادت حنان الترك الى التمثيل؟ مخرجة شهيرة تكشف
Lebanon 24
13-05-2024
|
16:47
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كشفت المخرجة منال الصيفي حقيقة عودة الفنانة حنان ترك الى الساحة الفنية.
وقالت خلال حلولها ضيفة في برنامج فني: "لا أعتقد أن الفنانة حنان ترك يمكن أن تعود الى التمثيل مرة أخرى، ولا أشعر بذلك لأنها تجلس في المنزل كي تتفرّغ لتربية أولادها".
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وأضافت: "بصراحة، حنان إنسانة جميلة وأنا أحبها كثيراً، فنحن صديقتان منذ فترة طويلة، وتحديداً من سنة 1994 وحتى اليوم، وهي التي تولّت غسل جثمان والدتي رحمة الله عليها".
وأوضحت منال الصيفي أنهما تعاونتا في أكثر من مسلسل، منها "نونة المأذونة"، وبعد هذا المسلسل بقيت خمس سنوات في المنزل ترفض المشاركة في أي عمل فني.
وتابعت: "المسلسل لم يكن قد تم التحضير له جيداً، وحين اندلعت ثورة كانون الثاني توقفت الحياة، فكنا في أزمة هل نتوقف ونغلق بيوت الناس أم نكمل لتبقى بيوت الناس مفتوحة؟ فأنا يمكن أن أعمل لأنني لا أحب قطع الأرزاق، والمسلسل نجح والحمد لله، لكن كتجربة أنا لم أكن سعيدة بها".
المصدر:
لها
فنون ومشاهير
المرأة
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