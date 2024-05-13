الفنانة الشابة تكشف عن موعد زفافها من رجل الأعمال

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كشفت الفنانة الشابة ريم سامي عن موعد زفافها من رجل الأعمال محمد المغازي.وقالت لـ"لها" إنها ستحتفل بزفافها يوم الجمعة 17 ايار، مضيفة: "أواصل في الفترة الحالية التحضير له، وسعيدة للغاية بمباركات الجمهور لي واهتمامهم بالأمر".