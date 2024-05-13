برسالة غزل... أصالة تشوّق جمهورها لحفلها في بيروت (فيديو)

شوّقت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها اللبناني بعد إعلانها عن سهرتها التي ستقام في العاشر من آب المقبل في الـ"فوروم دي بيروت" شمال بيروت.





ونشرت أصالة تعليقًا طويلاً عبر صفحاتها على "إنستغرام" أرفقته بلقطات من مناطق لبنانية مع أغنياتها الشهيرة، قائلة بصوتها "بيروت حياتي. أهل لبنان هم أهلي، وأصحابي وحبايبي. السعادة التي آخذها من هذا البلد تشبه السعادة التي أشعر بها عندما أكون مع أولادي وأصحابي والأقارب.





وأضافت: عندي تعلّق غير عادي بالشجر والشوارع وأرواح الناس الطيبة. بيروت هي الجنة على الأرض التي أحلم دائمًا بزيارتها. تمنيت غني بيناتكن وأخيرًا رح يتحقق وألتقي توأمي بأجمل بلد في العالم. بيروت العظيمة قريباً.





في هذا السياق، لم تكتف صاحبة أغنية "سامحتك" بهذا التعليق فحسب، بل أرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "رح نتّفق على السهرة تشهد أحلى جمعه وأطيب وقت نعلقه بقلوبنا بمجرد ذكراه ترسم على وجوهكم أحلى ابتسامة".



وحظيت رسالة أصالة بتعليقات إيجابية من جمهورها، وأجمعوا على الكلام الجميل الذي وجهته المغنية، خاصة أن لبنان يمر في ظروف أمنية صعبة.





على الضفة نفسها، ذكرت مصادر خاصة لـ"فوشيا" أن بطاقات حفلة أصالة تباع في مراكز فروع الـ"فيرجين" وبدأت تشهد إقبالا لافتاً على البيع عند طرحها.

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وأضافت المصادر بأن البطاقات تتراوح أسعارها بين 50 و 500 دولار. مشيرة إلى أن الحفلة ستكون بمثابة العودة الرسمية لأصالة إلى بيروت بعد غياب سنوات طويلة عن السهرات. وقد تحيي المغنية السورية حفلات متلاحقة في لبنان في الفترة القريبة.





وتأتي حفلة أصالة في ظل ثورة فنية تشهدها بيروت هذا الصيف، بعد أن تم الإعلان أخيرًا عن حفلة للمغني المصري عمرو دياب ستقام في 15 حزيران المقبل، على "واجهة بيروت البحرية". وكذلك سيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر سهرة في 5 تموز المقبل، إلى جانب حفلات لكل من تامر حسني، ومحمد رمضان وشيرين عبدالوهاب.





يذكر أن أصالة حذفت قبل أيام صورها مع زوجها فائق حسن عن صفحتها على "إنستغرام"؛ الأمر الذي أثار بلبلة حول انفصال الثنائي. قبل أن تخرج النجمة السورية وتنشر صورة مع زوجها لتضع حداً للشائعات والأخبار المغلوطة. (فوشيا)



وأضافت المصادر بأن البطاقات تتراوح أسعارها بين 50 و 500 دولار. مشيرة إلى أن الحفلة ستكون بمثابة العودة الرسمية لأصالة إلى بيروت بعد غياب سنوات طويلة عن السهرات. وقد تحيي المغنية السورية حفلات متلاحقة في لبنان في الفترة القريبة.وتأتي حفلة أصالة في ظل ثورة فنية تشهدها بيروت هذا الصيف، بعد أن تم الإعلان أخيرًا عن حفلة للمغني المصري عمرو دياب ستقام في 15 حزيران المقبل، على "واجهة بيروت البحرية". وكذلك سيحيي الفنان العراقي كاظم الساهر سهرة في 5 تموز المقبل، إلى جانب حفلات لكل من تامر حسني، ومحمد رمضان وشيرين عبدالوهاب.يذكر أن أصالة حذفت قبل أيام صورها مع زوجها فائق حسن عن صفحتها على "إنستغرام"؛ الأمر الذي أثار بلبلة حول انفصال الثنائي. قبل أن تخرج النجمة السورية وتنشر صورة مع زوجها لتضع حداً للشائعات والأخبار المغلوطة. (فوشيا)