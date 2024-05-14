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المرأة

ما سبب اختيار إليسا لافتتاح مهرجان أعياد بيروت 2024؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 03:12
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اختيرت الفنانة اللبنانية إليسا لافتتاح مهرجان "أعياد بيروت 2024" الذي سينطلق في شهر تموز المقبل، بعد توقفه لسنوات نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

 
وقال أمين أبي ياغي، صاحب شركة "star system" لـ"فوشيا"، إن هناك العديد من العوامل التي دفعت المنظمين لاختيار إليسا لحفل الافتتاح؛ أبرزها أنها صديقة المهرجان الوفية منذ عام 2012.
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وتساءل: من سيكون أفضل من إليسا لهذه المناسبة؟ معتبرا وجودها فرصة مميزة للاحتفال بنجاح ألبومها الأخير الذي أطلقته منذ أيام، وحمل عنوان "أنا سكّتين".

 
وأكد ياغي وجود برنامج فني منوع ستشهده واجهة بيروت البحرية على مدار أسبوعين، يتضمن عددا من الحفلات الغنائية والعروض الراقصة، إضافة إلى أخرى خاصة بالستاند أب كوميدي، وغيرها من النشاطات الفنية الكفيلة بإعادة البهجة إلى العاصمة بيروت.


وكشف أن الظروف الصعبة التي مر بها لبنان كانت السبب الأساسي لغياب "مهرجان أعياد بيروت" لسنوات، مشيدا بهذه الفعالية التي شكلت محطة سنوية يسلط من خلالها الضوء على وجه لبنان الفني والحضاري.


وقال صاحب شركة "Star system" إن التذاكر ستكون بمتناول الجميع؛ إذ من المتوقع أن تصبح في الأسواق بدءا من يوم السبت 18 أيار الحالي، معلقًا: هدفنا ليس الربح المادي بقدر ما هو محاولة حثيثة لإعادة الحياة للعاصمة بيروت التي فقدت الكثير من بريقها بسبب الظروف الصعبة التي مر بها لبنان.
 

يذكر أن شركة 2U2C وStar System وGAT  هي الجهات المنظمة لمهرجان أعياد بيروت، وقد بدأت الترويج لهذه الاحتفالية الضخمة التي تفتتحها  إليسا، وشوقت الجمهور من خلال الإعلان عن البرنامج الخاص بالمهرجان. (فوشيا)
 
 
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