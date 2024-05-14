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المرأة
للمرّة الأولى: نجوى كرم تكشف عن رقمها للتواصل عبر "واتساب".. فما هو؟
Lebanon 24
14-05-2024
|
09:35
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في خطوة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، اختارت شركة "Meta" النجمة اللبنانية نجوى كرم لإجراء مقابلة عفوية معها على طريقة الأسئلة السريعة، وتم عرضها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "واتس آب".
وعرضت "Meta" مقطعاً مصوّراً للنجمة عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، بالتعاون بين "collaboration" وصفحة نجوى، وهي خطوة تقوم بها الشركة العالمية للمرة الأولى مع فنان أو فنانة عربية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار الترويج لتحديثها الجديد القائم على القنوات عبر تطبيق "واتس آب".
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وتألقت نجوى في المقابلة بفستان ناعم كحلي اللون ومزيّن بالترتر الأحمر على شكل ورود، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة وبمكياج خفيف.
وبدت نجوى بكامل عفويتها وهي تجيب على الأسئلة السريعة الخاصة بالتطبيق، وكشفت عن أكثر عبارتين تستخدمهما عبر واتساب وهما "اشتقت اليك" و"أحبك"، كما أنها غالباً ما تستخدم إيموجي القبلة والوجه المصدوم.
واعترفت نجوى أنّها تستخدم خاصية "الحظر" لأن الواتساب يجب أن يحافظ على الخصوصيّة، كما كشفت عن رقم هاتفها الخاص، ولمعرفته عليك مشاهدة الفيديو أدناه:
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