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فنون ومشاهير

بعد منعها من السفر من مصر إلى دبي... هذا ما حصل مع نسرين طافش!

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:41
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كان من المُقرّر أن تتوجّه الممثلة السوريّة نسرين طافش من مصر إلى دبي، لكنّها تفاجأت بقرار منعها من السفر، وذلك بناءً على قرار أصدرته النيابة العامة المصريّة.
 
وألغت نسرين طافش رحلتها إلى دبي فور إبلاغها بقرار منع السفر.
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وبعد منع سفرها إلى دبي من مطار القاهرة الدولي، قررت السلطات المصرية رفع اسم طافش من قوائم منع السفر، وذلك بناء على طلب من محاميها، وذلك بعد تقديم شهادة من المحكمة تفيد بانقضاء الدعوى الموجهة ضدها بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وأشار محمد إسماعيل، محامي الممثلة المعروفة، إلى أنه تقدم بطلب للنائب العام لرفع اسم موكلته من قوائم المنع من السفر، وقدم ما يثبت تسديدها لقيمة الشيك، بالإضافة إلى شهادة تؤكد تصالحها في القضية، وقد تمت الموافقة على الطلب والسماح لنسرين بالسفر في أي وقت.

كما تابع دفاع نسرين طافش، قائلا إنه تم التأكد من المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام بعدم طلب موكلته في قضايا أخرى ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، وعلى إثره توجهت الفنانة إلى مطار القاهرة لحجز تذكرة سفر إلى دبي يوم الخميس المقبل دون أي عقبات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن الفنانة تسلمت شهادة من محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت الأسبوع الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة على الحكم بحبسها، بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

وذهبت الفنانة إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة تضم 4 ملايين جنيه لدفع المبلغ في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن. (العربية)

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