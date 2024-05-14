فنانة شهيرة تساند روجينا: "عيب والله"!









وقالت عبد الرسول إن روجينا تتمتع بموهبة مميزة منذ ظهورها على الشاشات، واستشهدت في ذلك الأمر بالدور الذي قدمته روجينا مع المخرج يوسف شاهين في فيلم المصير.

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ساندت الفنانة عارفة عبد الرسول، الفنانة روجينا، بعد انتقادات طارق الشناوي لها.وقالت عبد الرسول إن روجينا تتمتع بموهبة مميزة منذ ظهورها على الشاشات، واستشهدت في ذلك الأمر بالدور الذي قدمته روجينا مع المخرج يوسف شاهين في فيلم المصير.

وكتبت "عبد الرسول" منشوراً عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه: "ده روجينا، وهي لسة صغنونة قوي عملت دور كبير جداً مع يوسف شاهين في فيلم المصير، ممثلة من قبل ما تتجوز بزمن، عيب والله".