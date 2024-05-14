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المرأة
أمر خطير.. عبير صبري تعلّق على "اعتداء سائق على فتاة"
Lebanon 24
14-05-2024
|
23:00
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تبنّت الفنانة عبير صبري الدعوة لإلغاء أحد تطبيقات نقل الركاب الخاصة الشهير في مصر بعد تكرار حوادث اعتداء سائقيه على النساء طالبات الخدمة، وذلك عقب اعتداء سائق تابع لإحدى شركات نقل الركاب على فتاة جنسياً ومحاولته خطفها في مدينة نصر بالقاهرة، وناشدت بضرورة تشديد الرقابة على تلك الشركة والعاملين فيها.
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وقالت عبير في منشور على حسابها الخاص في "فيسبوك": "أنا كتبت البوست ده وعاوزة نعمل حملة عشان مقاطعة "أوبر" أرجو إنك تساعديني في نشر البوست بتاعي وطلبي إن البنات في مصر تعمل حملة لإلغاء الأبليكيشن ده لأنه أصبح خطراً علينا كلنا وممكن أي بنت وست فينا تتعرض لنفس مصير حبيبة والبنت بتاعت النهاردة وغيرها".
وطالبت عبير صبري بضرورة تشديد الرقابة على السيارات والعاملين في الشركة من خلال تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الرحلات، قائلةً: "هي "أوبر" دول مسؤولية مين؟ يعني اللي بيشغلّهم مين... الكبير بتاعهم مين؟؟ هل همّا شركة بتشتغل مع نفسها كده بيزنس خاص يعني... وإذا كان كده فين الرقابة عليهم؟ مفيش رقابة عليهم ليه؟؟".
وأضافت: "ليه مفيش كاميرات في العربيات دي زي دبي في أي تاكسي ولا البنات هتفضل كل يوم يخطفوهم ويموّتوهم ويتحرّشوا بيهم ويعتدوا عليهم ويغتصبوهم؟؟ إزاي مفيش حل مع المجرمين دول؟ لازم السوّاقين دول يكونوا تحت مسؤولية وزارة الداخلية أقل شيء بعد الجرايم المتكررة دي أرجو أن تتضامن النساء في مصر للمطالبة بغلق هذا الأبليكيشن".
المصدر:
سيدتي
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