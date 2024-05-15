في 72 ساعة فقط.. كلفة إطلالات ميغان ماركل تتخطى 150 ألف دولار

رافقت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجها الأمير هاري في رحلة إلى نيجيريا استغرقت 72 ساعة، وذلك للمُشاركة في احتفالات العيد العاشر لإطلاق مُباريات إنفكتوس التي يرعاها دوق ساسكس. وقد ارتدت خلال هذه الرحلة 8 إطلالات اعتمدت على مبدأ "الفخامة الهادئة" Quiet Luxury وارتفعت كلفتها إلى حوالي 150 ألف دولار.

Advertisement

أثبتت ميغان ماركل خلال هذه الرحلة مرة جديدة أنها أيقونة موضة ومصدر إلهام لآلاف المُعجبات بأناقتها حول العالم. وهي حرصت على أن تتضمّن إطلالاتها الأخيرة لفتات إلى حماتها الأميرة الراحلة ديانا وإلى جذورها النيجيريّة بعد أن اكتشفت أنها نيجيريّة بنسبة 43% كما أثبت فحص خضعت له مؤخراً.



من الأزياء اللافتة التي اعتمدتها ميغان ماركل في اليوم الثالث والأخير من هذه الرحلة ثوب طويل من الحرير باللون البيج يحمل توقيع Johanna Ortiz سعره 2100 دولار. وقد نسّقته مع صندل باللون الذهبي من Burberry، نظارات شمسيّة من Heidi Merrick سعرها 200 دولار، أقراط للأذنين حصلت عليها كهدية في نيجيريا ومجموعة من الخواتم الماسيّة من Birks يقدّر سعرها بحوالي 6600 دولار.

ظهرت ميغان في اليوم نفسه أيضاً بثوب أصفر طويل من دار Carolina Herrera سبق أن ظهرت به في جلسة تصوير رافقت إعلانها عن حملها الثاني. وقد نسقته مع ساعة Tank من Cartier ورثتها عن الأميرة ديانا ويُقدّر سعرها بحوالي 26 ألف دولار وسوار ماسي من Ariel Gordon سعره 5500 دولار، وأقراط ماسيّة من Jennifer Meyer سعرها 3300 دولار. وهي ارتدت أيضاً مع هذه الإطلالة مشلح تقليدي باللون الأخضر حصلت عليه كهدية في نيجيريا. أما الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها في اليوم الثالث من الرحلة فتألفت من تنورة نيجيريّة تقليديّة مُخطّطة بتدرجات الأزرق حصلت عليها كهدية ونسقتها مع قمص أبيض من Carolina Herrera يبلغ سعرها حوالي 330 دولارا. وقد نسقتها مع قلادة ذهبية من Ariel Gordon تحمل اسمي طفليها ويبلغ سعرها حوالي 2500 دولار.

في اليوم الثاني من الرحلة ظهرت ميغان صباحاً بثوب بلوني الأسود والبيج مُطبّع على شكل أوراق النخيل من Johanna Ortiz سعره 2850 دولارا. وقد نسقته مع صندل أسود مسطّح من Emme Parsons سعره حوالي 450 دولارا. أما الإطلالة الثانية التي ظهرت بها فتألفت من ثوب باللون الأحمر يحمل توقيع المصمم النيجيري Orire سعره حوالي 330 دولارا. وقد نسقته مع عقد ذهبي مُرصّع بالماس من Logan Hollowell سعره 17500 دولار، أقراط دائريّة من الذهب المرصّع بالماس من Kimai بسعر 870 دولارا وصندل باللون البيج من Altuzarra سعره 650 دولارا. إطلالتها الأخيرة في اليوم الثاني اتخذت شكل ثوب أبيض عاري الكتفين وطويل من St Agni Studio يبلغ سعره 420 دولارا. وقد نسقته مع قلادة ذهبية ورثتها عن الأميرة ديانا، أقراط ذهبيّة "فينتاج" من Dior وسوار Love من Cartier الذي يبلغ سعره 8850 دولارا.