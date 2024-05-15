نجمة مصرية شابة تعلن زواجها... والعريس من خارج الوسط الفني (صور)

أعلنت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، زواجها على شاب من خارج الوسط الفني، وأعادت نشر صورة لها برفقة عريسها إدريس عبد العزيز وهو يقدم لها خاتم الزواج على أنغام أغنية "زغروطة حلوة" .



وكشفت سلمى أبو ضيف زواجها عبر ستوري على حسابها على انستغرام، بإعادة نشر صورة لها تجمعها و خطيبها وعلقت عليها بوضع ايقونة لخاتم من الألماس، كما أعادت نشر تهنئة مقدمة لها من صديقة مقربة على انستغرام.

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