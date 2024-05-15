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المرأة
نجمة مصرية شابة تعلن زواجها... والعريس من خارج الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
15-05-2024
|
05:02
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أعلنت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، زواجها على شاب من خارج الوسط الفني، وأعادت نشر صورة لها برفقة عريسها إدريس عبد العزيز وهو يقدم لها خاتم الزواج على أنغام أغنية "زغروطة حلوة" .
وكشفت سلمى أبو ضيف زواجها عبر ستوري على حسابها على انستغرام، بإعادة نشر صورة لها تجمعها و خطيبها وعلقت عليها بوضع ايقونة لخاتم من الألماس، كما أعادت نشر تهنئة مقدمة لها من صديقة مقربة على انستغرام.
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ونشر إدريس عبد العزيز عدة مقاطع فيديو تظهر فيها سلمى أبو ضيف وهي تضع الخاتم في يدها وتقول: لقد تزوجنا، مع تعليقات من أصدقاء مقربين لهما أكدوا أن الزواج تم بالفعل.
يذكر أن سلمى أبو ضيف لم تعلن خطوبتها من قبل، وتحدثت منذ أيام قليلة عن فكرة الحب والارتباط، وقالت إنها تقع في الحب بشكل مباشر وصريح، وتعلن عن مشاعرها بصدق، وقالت في حوارها مع برنامج معكم منى الشاذلي: أنا "بندلق على من أحبه" ولو قلت هحبه بعدين عمري ما هحبه، أنا بحب أدلق، هداري ليه؟ ماهو هيبان.
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