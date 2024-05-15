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المرأة

أمل عرفة تعلق على "بلوك" شكران مرتجى.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
15-05-2024 | 10:28
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تحدثت الفنانة السورية أمل عرفة عن كواليس حياتها الشخصية والمهنية، وكشفت العديد من أسرارها مع نجوم الوسط الفني، خلال استضافتها في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش.

وتطرقت عرفة في البداية لكواليس عملها الأخير "أغمض عينيك" الذي عرض رمضان 2024، مؤكدة أن هذه العمل بالنسبة لها شكل منعطفاً فنياً، وسيبقى من التجارب الراسخة في ذهن المشاهدين.
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وعن تعليق طليقها النجم عبد المنعم عمايري بأنه تقاضى أعلى أجر في "أغمض عينيك"، ردّت أمل عرفة بذكاء  "أتمنى ذلك... ففي النهاية سيعود هذا بالخير على ابنتينا".

وروت النجمة السورية خلال اللقاء قصة خاصة حصلت مع الفنانة شكران مرتجى، وأكدت عرفة أن شكران حظرتها في وقت سابق بسبب خلاف عابر حصل بينهما.

وعلى الرغم أن مرتجى وعرفة شكلتا ثنائية شهيرة في مسلسل "دنيا"، إلى أن أمل عرفة لفتت أن شكران كانت حكيمة في هذا التصرف، حتى لا تتفاقم المشكلة، وأضافت: "شكران من أعز صديقاتي وستبقى".

وقدمت أمل عرفة مقطعاً من  أغنية "روحي تحبك" للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، بإحساس واحترافية دون موسيقى، وسط تصفيق من الجمهور، آملين أن تعود إلى الغناء مجدداً خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، تحدثت أمل عن إمكانية الزواج مجدداً بعد انفصالها عن الفنان عبد المنعم عمايري، قائلة: "إنها لا تفكر في هذه الخطوة حالياً".
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