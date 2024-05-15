4 خطوات ضروريّة للعناية ببشرة اليدين في كل الظروف

تنزعج الكثير من الفتيات بسبب ملمس أيديهن الخشن والجاف وخاصة مع كثرة القيام بالأنشطة المنزلية المختلفة وتعرض اليدين للماء كثيرا من الأوقات، وأيضا التعرض لحرارة الشمس مباشرة وجعل مظهر اليدين غير موحد اللون، ولكي تصل الفتيات إلى يدين ناعمتين وذى لون واحد من المهم تطبيق روتين عناية اليدين وفقا لما نشره موقع healthline وهو:

ارتداء قفازات خلال الأعمال المنزلية

ارتداء القفازات المطاطية في أوقات القيام بالأعمال المنزلية يساهم في الحفاظ على اليدين من التعرض للماء ومن التعرض لمنتجات التنظيف الكيميائية التي تعمل على تهيج الجلد وإصابته بالجفاف، وفي أوقات الليل يفضل ارتداء القفازات القطنية بعد وضع كريم الترطيب عليهما والنوم بهما وذلك يساهم في الحفاظ على بقائهما ناعمتين.

استعمال واقي الشمس

كما يعد كريم واقي الشمس مهما للوجه للحفاظ عليه من التأثر بأشعة الشمس مهم أيضا وضعه على اليدين لحمايتهما من التصبغ وجعل لونهما موحدين.

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غسل اليدين برفق

ما يعرض اليدين للجفاف باستمرار هو غسلهما بشكل متكرر للحماية من الجراثيم، مما يعمل على فقدهما الترطيب، ولكن عند غسلهما بصابون يحتوي على زيوت طبيعية ومنتجات تساعد في الترطيب اليدين وغسلهما برفق يساعد في الحفاظ على بقاء اليدين.

استعمال كريم الترطيب

توجد بعض الزيوت الطبيعية كزيت الأفوكادو واللوز والجوجوبا وزبدة الكاكاو، وكريمات المرطبة المحتوية على الفازلين وزبدة الشيا والجلسرين وغيرها يساهم في ترطيب اليدين والحفاظ على نعومتها عند اقتناء المناسب منها لنوع البشرة.

( اليوم السابع)