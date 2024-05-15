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المرأة

فنانة سورية تبكي على الهواء: مجبورة أطلع على تيك توك لأعيش

Lebanon 24
15-05-2024 | 14:45
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حظيت النجمة سوسن ميخائيل بتعاطف الجمهور معها بعد حديثها عن الحالة الفنية والأسباب التي دفعتها للظهور في البث المباشر عبر "تيك توك" لتتمكن من تأمين معيشتها في ظل قلّة المسلسلات والأعمال.

 وتحدثت النجمة السورية بخجل عن هذا الأمر وقالت: "بالفعل أنا أظهر عبر لايفات "تيك توك"، وأضطر أحياناً أن أقول كبسوا، وكبسوا، لكنني مُجبرة على ذلك بسبب قلة العمل، وأنا أريد أن أعيش".

وأضافت: "أنا أستغل اسمي في طلب الدعم على "تيك توك"، ولست سعيدة بما أفعل، لكني مُجبرة للأسف".

 ودخلت بعدها سوسن في نوبة بكاء بسبب حديثها عن "تيك توك"، لتسارع المذيعة إلى احتضانها ومواساتها في محاولة منها لتهدئتها، وردّت سوسن قائلة: "لماذا تحدثت عن هذه القصة؟".

 وأكدت سوسن ميخائيل أنها تعيش قصة حب مع شخص من خارج الوسط الفني، نافيةً الأخبار التي تحدثت عن دخولها في علاقة حب مع بلوغر أردني>

وأشارت إلى أن ما يجمعهما هو الصداقة لا أكثر، وهناك فارق في العمر بينهما يمنعهما من هذا الارتباط، وأنها سافرت الى الأردن من أجل تصوير عمل فني، وليس للقائه كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. (لها)

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