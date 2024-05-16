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المرأة

غزل متبادل بين ياسمين والعوضي.. فهل يعودان؟

Lebanon 24
16-05-2024 | 01:06
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بعد أن تصدرت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز الترند لعدة أيام من الأسبوع الماضي، بسبب تصريحها بأنها "لا تحب.. بل تعشق" طليقها النجم أحمد العوضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بإعادة مشاركة تعليقات النجمين وردودهما على بعضهما بعضا من خلال حساباتهما الرسمية، والتي حملت كل مشاعر الحب والتقدير، مما أعطى انطباعات لدى محبي النجمين بأنهما قد يكونان على وشك العودة مجددا، خاصة أن التعليقات حملت نوعاً من "الدلع" و"الغزل الصريح"، كما وصفه رواد التواصل الاجتماعي.
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فقد هنأ العوضي طليقته ياسمين بعد ظهور إعلانها الجديد الذي قدمته مع النجم الشعبي عبدالباسط حمودة، لإحدى شركات الاتصالات.
وكتب العوضي تعليقًا على منشور شاركته ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "مبروك يا سمسم"، لترد عليه ياسمين بالقول: "الله يبارك فيك يا عوضيكو".

وحصد تعليق العوضي وياسمين تفاعلًا واسعًا من قبل جمهورهما ومتابعيهما، مشيدين بعلاقتهما وحبهما لبعض حتى بعد الانفصال.
واعتبر معلقون أن تهئنة العوضي ورد ياسمين بمثابة "غزل معلن"، تكشف عن الحب الكبير الذي يكنه الثنائي لبعضهما، متمنين لهما العودة في الوقت القريب.

وقبل أيام، وبعد أن حلت ياسمين ضيفة على "صاحبة السعادة" الإعلامية إسعاد يونس، حيث تحدثت عن تفاصيل أزمتها الصحية و"عشقها" لطليقها العوضي، أوضح الأخير عبر حسابه في "فيسبوك" بعض التفاصيل التي سببت بعض اللبس لدى محبي النجمين، قائلا: "كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه".
كما أضاف "كلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال.. معناه أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو أمر خاص جدا جدا جدا بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر".

وكان صديق مقرب من أحمد العوضي كشف لـ"العربية.نت" مؤخراً أنه من المحتمل أن يكون قرار العودة قريباً للغاية، وسوف يعلنان عنه في وقت واحد، خاصة أنه بعد تدخل الكثير من المقربين، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل عودتهما.
بينما كشفت صديقة مقربة من ياسمين لـ"العربية.نت" أن السبب الرئيسي للانفصال هو فكرة الإنجاب.
يذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما رسميا في يناير الماضي وسط حالة واسعة من الجدل، من دون أن يكشفا الأسباب.
وفي بداية نيسان الجاري، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما. (العربية)

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