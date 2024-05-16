أصالة تحتفل بعيد ميلادها... وابنها يلقي لها قصيدة: "أنا بعشقك" (فيديو)

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تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها الـ 55، الذي صادف الأربعاء، 15 أيار، بعد أن انهالت عليها رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور.وكانت إليسا أولى النجمات اللاتي احتفلن بعيد ميلاد أصالة، وكتبت لها عبر منصة "إكس": عفوية، صادقة وحساسة. قلب طفلة وعقل راسي. كل عام وانتي بخير وعقبال كل سنة حلوة متلك. بحبك.من جانبه شارك الفنان المصري رامي صبري، مقطع فيديو يجمعه بأصالة، أثناء غنائهما على المسرح، وعلق: الأخت والصديقة الغالية علي أصالة كل سنة وانت في نجاح كل سنة وانت المطربة والفنانة والقيمة الكبيرة اللي بنفتخر بيها في عالمنا العربي.. كل سنة وانتي طيبة حبيبتي وعيد سعيد عليكي.وقالت نوال الكويتية: كل عام وأنتِ بخير أصوله الحلوة، الله يطول بعمرك ويبارك لك بأولادك وأشوفك دايمًا، متألقة وناجحة حبيبتي". لترد عليها أصالة: نوالتي الحبيبه شو أعمل إذا اشتقت لك ياأخت الروح ؟وكتب الموزع الموسيقي المصري مدحت خميس: أصالة الطيبة والفن والأخلاق والحس العظيم والتاريخ المشرف اللي كلنا بنفتخر بيه والذكاء والتواضع في كلام كتير بس للاسف تويتر مش هيستحمل 😂 كل سنة وانتي طيبة يا اطيب قلب happy birthday، يا صولا أصالة اسم علي مسمي".كما تداول الجمهور مقطع فيديو لنجل أصالة، علي، وهو يلقي لها قصيدة باللغة الإنكليزية، بمناسبة ذكرى ميلاد والدته، فقامت الفنانة باحتضانه.ونشر العديد من محبي الفنانة السورية مقاطع فيديو لأغانيها عبر منصة "إكس"، متمنين لها النجاح والتألق في أعمالها المقبلة.وكان الشاعر العراقي فائق حسن، احتفى بعيد ميلاد زوجته أصالة نصري بكلمات مليئة بالحب، حيث وصفها بـ"رسولة مشاعر العشاق"، وسط أمنياته أن يبقى متنعماً بطاقة صوتها المُفعمة بالغرام التي صنعت عصرا متميزا لأصالة بحسب تعبيره.وشارك حسن عبر حسابه في منصة "إنستغرام" صورة رومانسية تجمعه بزوجته أصالة، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن حبه العميق لها، وذلك من خلال كلمات حملت في طياتها الغزل والإشادة بها، متمنيا أن يجمعها الحب دائماً.وكتب حسن: ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة، كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات، ويأخذ من حنين بيوت الشام سحره، لتكن الأسطورة أيقونة الشرق رسولة مشاعر الملايين من العشاق، وليبدأ عصر أصالة، وطاقة صوتها تطرق على أبواب الروح، تتجدد كل يوم، وتولد طفلة في كل صباح، لتثبت أن الحب هو سر الوجود، شكرًا لأن صوتك هنا، شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة، كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام، أحبك زوجتي.كما هنأت شام الذهبي والدتها أصالة بمناسبة عيد ميلادها من خلال التعليق على المنشور ذاته، حيث وصفتها "بأجمل هدية" وهبها إياها الله، مبدية حبها العميق لها ولفائق، وسط أمنياتها أن يديمهما الله لبعضهما.وولدت الفنانة أصالة نصري، في 15 أيار العام 1969 في مدينة دمشق، في حي أبو رمانة، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها. (فوشيا)