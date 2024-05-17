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المرأة
فستان زفاف وغزل.. هل عادت ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي؟ (صورة)
Lebanon 24
17-05-2024
|
00:39
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة كوميدية لها التقطتها من الإعلان الخاص بإحدى شركات الاتصالات الذي شاركت فيه، وظهرت خلاله بشخصيات عديدة وهي تغني بروح مرحة ووجه ضاحك.
وأطلت ياسمين في الصورة بفستان زفاف، وتمسك بيدها في الجزء الآخر من شخصيتها التي ارتدت فيها بدلة سوداء، وعلقت عليها قائلة: جوزي الجديد أهو.
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وحظيت الصورة بآلاف التعليقات من جمهور ياسمين، وانقسمت بين الطريفة، والاعتقاد بعودتها فعليا لزوجها السابق الفنان أحمد العوضي.
وأدت ياسمين أغنية الإعلان التي كانت بعنوان "دلعله" مع المغني الشعبي عبد الباسط حمودة، وجاء في كلماتها: من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه.. مش عيني دي بتاعتي.. هتفرج بس على اللي أنا عايزاه.. بمزاجي أنا وبراحتي أسمع للصبح على اللي أنا عايزاه.. وأقفل ودني عن اللي أنا عايزاه.
وكان لافتا بعد طرح الأغنية التهنئة التي قدمها الفنان أحمد العوضي، وتغزل فيها بطليقته ياسمين، قائلاً لها: مبروك يا سمسم، لترد عليه الفنانة: الله يبارك فيك يا عوضيكو.
وحظي تعليق العوضي وياسمين تفاعلًا واسعًا من قبل جمهورهما، مشيدين بعلاقتهما وحبهما لبعض حتى بعد الانفصال.
واعتبر معلقون أن تهئنة العوضي ورد ياسمين بمثابة "غزل معلن"، تكشف عن الحب الكبير الذي يكنه الثنائي لبعضهما، متمنين لهما العودة في الوقت القريب.
وكان الثنائي تصدرا حديث الجمهور قبل أيام قليلة بعد تصريحات ياسمين عبد العزيز التلفزيونية التي أكدت فيها أنها "تعشق العوضي"، وذلك بعد أن تحدث الأخير في شهر رمضان الماضي أن طليقته هي حبّه الوحيد والأكبر في حياته.
ووسط حالة التساؤلات من قبل الجمهور، وتلميح بعض النجوم لعودة النجمين المصريين إلى بعضهما، خرج العوضي في بيان قال فيه: كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه.
أضاف "كلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال.. معناه أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو أمر خاص جدا جدا جدا بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر".
يذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما رسميا في يناير الماضي وسط حالة واسعة من الجدل، من دون أن يكشفا الأسباب. (فوشيا)
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