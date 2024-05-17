بريتني سبيرز تكشف هذا السرَّ عن عائلتها

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في لحظة صفاء وشفافية عاطفية، كشفت النجمة العالمية بريتني سبيرز مشاعر الشوق التي تغمر قلبها تجاه عائلتها، على الرغم من الخلافات العميقة التي شوهّت صورة الروابط الأسرية عبر السنين.وفي تدوينة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، نشرت بريتني صورةً تجمع بين والدتها لين سبيرز وابنتي شقيقتها جيمي لين.وعبرت بريتني، التي تتألق في العقد الخامس من عمرها، عن مشاعرها بكلمات تنم على العمق والألم المتجذر حول مشكلتها مع عائلتها، قائلة: "كلنا نواجه تحديات مع عائلاتنا، لكن الحب الذي نحمله لهم يظل فوق كل اعتبار".وتعكس هذه الكلمات مشاعر بريتني المضطربة تجاه عائلتها، والصراع بين الألم والحب، خاصةً بعد فترة الوصاية التي دامت 13 عامًا، والتي أثرت بشكل كبير على حياتها. (فوشيا)