Advertisement

المرأة

أطلت بـ"محبس".. رشا شربتجي تثير شكوكًا بشأن زواجها

Lebanon 24
17-05-2024 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1200796-638515548171843487.jpeg
Doc-P-1200796-638515548171843487.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار ظهور خاتم زواج في يد المخرجة السورية رشا شربتجي، تساؤلات بين المتابعين حول زواجها وهوية الزوج المتوقع.

وكانت رشا قد نشرت صورة حديثة عبر حسابها على الإنستغرام، تجمعها بالممثل إبراهيم الشيخ، أثناء زيارة قبر والدها هشام شربتجي في الذكرى السنوية الأولى لرحيله. وظهر إبراهيم الشيخ، وهو يضع خاتمًا مشابهًا في يده.
Advertisement

وكثرت التكهنات في الفترة الأخيرة حول زواج محتمل يجمع رشا شربتجي مع إبراهيم الشيخ، بعد مسيرة تعاون درامي طويلة، جمعتهما في مسلسلات: "كسر عضم" و"مربى العز" و"ولاد بديعة".

وخلال الفترة الأخيرة، نُشرت عدة صور تجمع رشا مع إبراهيم الشيخ، وتناول المتابعون ووسائل الإعلام حالة الانسجام التي بدا عليها.

وتداول الجمهور، مؤخرًا، صورة تجمع الثنائي خلال نزهة تجمعهما، كما استذكر الجمهور اهتمام شربتجي الخاص بالفنان الشاب خلال السحور الذي أقامته لصناع مسلسل "ولاد بديعة" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.

وتنوّعت آراء المتابعين بين مؤيد لعلاقة شربتجي مع الشيخ، ومنتقد لهذه العلاقة بسبب فارق السن بينهما، حيث يصغرها إبراهيم بعدة سنوات.

ولم تنفِ رشا صحة الخبر ولم تعلنه، مكتفية بنشر الصور التي تجمعها مع الشيخ في عدة مناسبات. وكانت رشا شربتجي متزوجة سابقًا، من تمام نجم الدين شقيق الفنانة السورية سوزان نجم الدين.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:22 | 2024-05-17
00:39 | 2024-05-17
23:00 | 2024-05-16
16:30 | 2024-05-16
13:58 | 2024-05-16
08:10 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24