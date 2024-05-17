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أثار ظهور خاتم زواج في يد المخرجة السورية رشا شربتجي، تساؤلات بين المتابعين حول زواجها وهوية الزوج المتوقع.وكانت رشا قد نشرت صورة حديثة عبر حسابها على الإنستغرام، تجمعها بالممثل إبراهيم الشيخ، أثناء زيارة قبر والدها هشام شربتجي في الذكرى السنوية الأولى لرحيله. وظهر إبراهيم الشيخ، وهو يضع خاتمًا مشابهًا في يده.وكثرت التكهنات في الفترة الأخيرة حول زواج محتمل يجمع رشا شربتجي مع إبراهيم الشيخ، بعد مسيرة تعاون درامي طويلة، جمعتهما في مسلسلات: "كسر عضم" و"مربى العز" و"ولاد بديعة".وخلال الفترة الأخيرة، نُشرت عدة صور تجمع رشا مع إبراهيم الشيخ، وتناول المتابعون ووسائل الإعلام حالة الانسجام التي بدا عليها.وتداول الجمهور، مؤخرًا، صورة تجمع الثنائي خلال نزهة تجمعهما، كما استذكر الجمهور اهتمام شربتجي الخاص بالفنان الشاب خلال السحور الذي أقامته لصناع مسلسل "ولاد بديعة" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.وتنوّعت آراء المتابعين بين مؤيد لعلاقة شربتجي مع الشيخ، ومنتقد لهذه العلاقة بسبب فارق السن بينهما، حيث يصغرها إبراهيم بعدة سنوات.ولم تنفِ رشا صحة الخبر ولم تعلنه، مكتفية بنشر الصور التي تجمعها مع الشيخ في عدة مناسبات. وكانت رشا شربتجي متزوجة سابقًا، من تمام نجم الدين شقيق الفنانة السورية سوزان نجم الدين.