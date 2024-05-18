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المرأة

نادين نسيب نجيم تحذّر من أطباء تجميل.. هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:04
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قامت الممثلة نادين نسيب نجيم بتوجيه رسالة إلى جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت نصيحة حول اختيار طبيب التجميل الجيّد، بعيداً من أولئك التجاريين الساعين إلى الـ"ترند".

وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "الحكيم الشاطر بفرجي (يظهر) شغله قبل وبعد بشكل مهني ومحترم وبركز بشغله اله وهو شو عامل بحياته حتى يثبت انه هو حكيم شاطر وقادر يفيد".

وأضافت: "غير هيك بيكون تجاري همه الترند ويعمل اسم و ترويج دون المستوى بس المضمون صفر".
 
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وأوضحت: "لاحظوا كل الاطباء المحترمين والمهمين حول العالم يلي عندن حسابات على السوشل ميديا بيحكوا عن شغلهم وما يجيبوا سيرة حدا وبخلوك تنغرم وتقتنع بشغلن وعندن مهنية".

وتوّجهت إلى متابعيها بالقول: "روحوا عند هيك نوع اطباء وانتبهوا من المنافقين. اوعى توثقوا بهيك ناس وتسلموهم حالكم. والقرار بيرجعلكم".

وسأل المعلقون عمّا إذا كانت نجيم تقصد طبيباً بعينه أو أنها تتحدث بشكل عام. (لها)


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