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المرأة
في دبي... شروط مثيرة للجدل في حفل شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
18-05-2024
|
10:08
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تستعد النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة، لكن شروط حضور الحفل قد أثارت الجدل بين روّاد الإنترنت وأبرزها منع اصطحاب الأطفل الرضّع.
وفي التفاصيل، كشفت الشركة المنظّمة لحفل شيرين عبد الوهاب في عيد الأضحى بدبي أنّه لا يسمح حضور الأطفال دون سنّ العامين، ومن بين الشروط ايضاً هو منع مغادرة مكان الحفل والعودة إليه لاحقا.
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المصدر: lbc
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