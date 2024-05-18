بهذه الكلمات.. كارمن لبس تهاجم الحملة الأمنيّة لضبط مخالفات السير

تحت عنوان "بلد مش ماشي، بش ماشي"، أطلقت الممثلة كارمن لبس صرخة ضد الحملة الأمنيّة لضبط مخالفات السير.

وفي التفاصيل، نشرت كارمن لبس مقطع فيديو تقول فيه "صرلنا يومين في قصص مش طبيعية عم بتصير"، وسردت أنها وجدت ضبط مخالفة على سيارتها بسبب ركنها السيارة في مكان يغيب فيه إشارة "ممنوع الوقوف"، وتابعت "قرروا فجأة يحطّولنا ظبوطة".

واعترضت كارمن لبس أيضاً على المخالفات الّتي تُحرّر بحق المواطنين المخالفين بسبب "دفتر السواقة"، مُتسائلةً "ليش في نافعة؟" واستشهدت بأمثلة في هذا الفيديو. (lbc)