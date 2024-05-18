هبة طوجي تستعد لجولة غنائية حول العالم

تستعدّ النجمة هبة طوجي لجولة موسيقيّة عالميّة تُحيي من خلالها خمس حفلات فنيّة تحت إشراف وإدارة فنيّة للمُنتج والمؤلّف الموسيقيّ أسامة الرحباني.

وتنطلق الجولة من كندا وتحديداً من مدينة تورونتو حيث ستُقدّم هبة طوجي حفلاً غنائياً على مسرح الـWinter Garden في 18 أيار وبعدها حفلين في مونتريال في الـMaisonneuve يومي 21 و 22 أيار، وتنتقل بعدها هبة طوجي إلى العاصمة الفرنسيّة باريس لتلتقي جمهورها من مُختلف دول العالم وإحياء حفل ضخم بمُستوى عالميّ على مسرح الأولمبيا في 29 ايار ومن المُتوقّع أن يكون هذا الحدث تاريخياً لأهميّته من حيث التحضيرات والعروض الضخمة والمفاجآت الفنيّة التي سيتخلّلها الحفل، بحيث سيفتتح الحفل فرقة الغناء الفرنسيّة والديو المعروف "Madame Monsieur" الذي مثّل فرنسا منذ أعوام في مُسابقة الأغنية الأوروبيّة Eurovision Song Contest وسيُشاركان أيضاً مع هبة في الغناء.

كما سيكون هناك إطلالة للفنّان العالميّ إبراهيم معلوف وللمُغنّي الفرنسيّ من أصل لبنانيّ Ycare أضف الى مُشاركات فنيّة منها لأحد أهمّ الأصوات العالميّة، لتختتم هبة جولتها في لبنان من على مسرح جامعة الـNDU في 23 حزيران.

( نواعم)