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المرأة

بلمسة لبنانية ساحرة.. إيفا لونغوريا تضجّ أنوثةً في "كان" (صور)

Lebanon 24
19-05-2024 | 03:43
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تألقت النجمة إيفا لونغوريا على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السابع والسبعين، بفستان مذهل من توقيع المصمم اللبناني-العالمي إيلي صعب.
 
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ووصلت الفنانة الأميركية لحضور عرض فيلم Kinds of Kindness أمس (الجمعة) بفستان متألق طويل و"ديكولتيه" يصل إلى الأرض من مجموعة الأزياء الراقية لربيع 2024 من دار "إيلي صعب"، تميّز بنسجه من حبيبات الكريستال والخرز اللؤلؤي. شكلت كل خرزة تأثيرًا متقاطعًا على الجزء الأمامي الأوسط. بالإضافة إلى فتحة عنق على شكل حرف V، ومجموعة من الأشرطة.
 

ولإكمال مجموعتها، ارتدت النجمة زوجًا من الصنادل ذات الإبزيم المزدوج والمصنوعة من الفضة من Santoni. (لها)
 

المصدر: لها
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