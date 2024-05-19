نجمة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" توّجه رسالة للمصابين بالصرع

وجهت بطلة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، الفنانة الأردنية نور طاهر، رسالة إلى كل الأشخاص الذين يعانون من مرض الصرع، والذي كشفت عن إصابتها به قبل عامين.



ونشرت نور الرسالة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، بعنوان "6 أشهر خالية من النوبة!"، أرفقتها مع صورة لها من المستشفى، وقالت: لأكون صادقة تمامًا، جزء مني لم يفكر أبدًا أنني سأمر شهرًا دون أن أصاب بنوبة، ناهيك عن ستة، تشخيصي للصرع في عام 2022 غيرني تمامًا وطريقة نظري للحياة.



وأضافت الفنانة، أنه بغض النظر عن الآثار الجانبية الجسدية والدواء الموصوف على جسدها، فإن صحتها العقلية كانت في حالة فوضى، مشيرة إلى أن القول بأنها كانت مكتئبة كان استهانة، حيث شعرت بالخوف واليأس والوحدة. في ذلك الوقت كانت تعتقد أن حياتها قد انتهت، وضاعت الفرص.



وتابعت نور: "لأكون أكثر صدقاً معك، لقد كانت هناك مرات عديدة اعتقدت فيها بإخلاص أنني لا أستطيع القيام بذلك بعد الآن، ليس فقط شعرت بأنني عبء على نفسي، ولكن على الآخرين. أردتها أن تتوقف أكثر من أي شيء آخر".



وأكدت بطلة مسلسل "الروابي للبنات" أنها كانت تشعر بالخجل من مرضها، ومن حقيقة أنها لا تستطيع فعل الأشياء ذاتها التي يفعلها الأصدقاء، دون القلق من الإصابة بنوبة ومن أثقال الناس حولها، لافتة إلى أنها وصلت لمرحلة لو شعرت بنوبة أثناء نزهة، فإنها ستختبئ في "الحمام"، حتى لا يعرف أحد.

وأكملت رسالتها: أدركت أن الصرع هو مجرد جزء مني، ومثل أي شيء آخر هو جزء مني، فهو لا يحددني. لا يمكنني القول بثقة أنني توصلت تمامًا إلى حقيقة أن لدي حالة عصبية، لكنني بالتأكيد أكثر سلامًا معها. (فوشيا)