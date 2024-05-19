كانت متزوجة من رجل أعمال.. ممثلة تدخل القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها المنتج اللبناني

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أكّدت الممثلة المصرية صابرين، عن زواجها رسميًا من المنتج اللبناني عامر الصبّاح.وكشفت صابرين في تصريح لـ"القاهرة٢٤" انها "تزوّجت على سنّة الله ورسوله"، خاتمة بالقول: "دعواتكم ربنا يديم المحبة ويبعد عنا أي شر".وانفصلت صابرين عن زوجها رجل الاعمال طارق صادق رسميًا في عام ٢٠٢٢، بعد زواج دام عشرين عاما، نتج عنه ثلاثة أبناء وهم يوسف، علي وعمر. (بصراحة)