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المرأة
كانت متزوجة من رجل أعمال.. ممثلة تدخل القفص الذهبيّ وهذه هويّة زوجها المنتج اللبناني
Lebanon 24
19-05-2024
|
05:51
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أكّدت الممثلة المصرية صابرين، عن زواجها رسميًا من المنتج اللبناني عامر الصبّاح.
وكشفت صابرين في تصريح لـ"القاهرة٢٤" انها "تزوّجت على سنّة الله ورسوله"، خاتمة بالقول: "دعواتكم ربنا يديم المحبة ويبعد عنا أي شر".
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وانفصلت صابرين عن زوجها رجل الاعمال طارق صادق رسميًا في عام ٢٠٢٢، بعد زواج دام عشرين عاما، نتج عنه ثلاثة أبناء وهم يوسف، علي وعمر. (بصراحة)
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