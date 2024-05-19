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المرأة
جيسيكا عازار تستمتع بفصل الصيف برفقة شقيقتها جنيفير وابنها فهد داخل حوض السباحة
Lebanon 24
19-05-2024
|
09:40
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نشرت جنيفير عازار، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من داخل حوض السباحة.
وكانت جنيفير برفقة شقيتها جيسيكا عازار وفهد إبن اختها.
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