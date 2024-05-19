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فنون ومشاهير

بعد الفيديو الفاضح لممثلة سورية في السيارة.. محاميها يوضح!

Lebanon 24
19-05-2024 | 14:14
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بعدما نفت الفنانة السورية هبة نور صحّة الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن محتوى جنسي مع شاب في السيارة معها، مؤكدةً أن اللقطات مصنوعة عبر تقنية الذكاء الإصطناعي.
 
نفى محاميها أشرف الموسوي بدوره ايضًا حقيقة الفيديو المنتشر، وقال في بيان أكد فيه أن الفيديو المقصود، معدل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Deep Fake، مستهجناً الحملة الممنهجة التي تتعرض لها موكلته للتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وهدد الموسوي، بملاحقة مركبي الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم، مشيراً إلى أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى ثلاث سنوات.
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وكانت نشرت هبة مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في منصة "إنستغرام"، والذي يؤكد محاميها أنه معدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يظهر فيه "عشيقها"، وهو يتحسس جسدها بطريقة مخلة بالأخلاق أثناء قيادته السيارة.


وعمدت هبة إلى حذف الفيديو بعد دقائق قليلة، إلَّا أن متابعيها تمكنوا من تحميله وتداوله على نطاق واسع. (فوشيا)
 
 
 

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