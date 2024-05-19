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المرأة
بعد مقتله على يد عصابة.. فنانة تشكو أهل زوجها للقضاء وتطالب بتعويض مالي!
Lebanon 24
19-05-2024
|
16:00
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عادت قضية الفنانة المغربية ريم فكري ومقتل زوجها إلى الواجهة من جديد، حيث قدمت شكوى قضائية ضد عائلة زوجها القتيل بتهم القذف والسب والتشهير وإهانة هيئة منظمة والوشاية الكاذبة، رداً على الاتهامات التي وُجهت لها من قبلهم.
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وكانت ريم تنتظر العثور على جثة زوجها الراحل، قبل رفع الشكوى مفضلة الصمت، واحترام حرمة الميت، رغم الاتهامات الجارحة التي وجهت لها، بهدف تدمير مسيرتها المهنية في عالم الغناء وفق تعبير المصادر.
هذا وطالبت الفنانة عبر محاميها المغربي مراد العجوطي، بملاحقة المشهرين بها بالقذف والسب والتشهير، وبث وقائع غير صحيحة، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون الصحافة.
وتعتزم الفنانة ريم فكري، طلب تعويض مالي، نظرا لحملة التشهير، التي تعرضت لها، والتي تسببت في توقف عدد من أعمالها وعقودها.
كما طالبت المغنية الشابة، بمتابعة قضائية، لأخت زوجها الراحل، بعد تصريحات للأخيرة تضمنت إهانات لرجال الأمن في أحد الفيديوهات، التي تم تفريغها والتي تتهمهم فيها بالتلاعب بالملف وتلقي رشاوى في هذه القضية.
ولقي زوج الفنانة المغربية ريم فكري مصرعه مقتولا على يدي عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات. (العربية)
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