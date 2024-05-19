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المرأة
فنانة مصرية تتزوج من منتج لبناني شهير.. وهذا الظهور الأول لهما! (صورة)
Lebanon 24
19-05-2024
|
23:00
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أعلنت الفنانة المصرية صابرين خبر زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، و ذلك بالظهور الرسمي الأول لهما معا، في حفل زفاف الممثلة المصرية ريم سامي من رجل الأعمال المصري محمد المغازي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير.
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وعامر الصباح هو منتج وموزع لبناني و يملك شركة (صباح كبتشرز) التي قدمت العديد من الأعمال الشهيرة منها "ساق البامبو" و"عطر الروح" و"حياة ثانية".
وكانت صابرين قد تزوجت مرتين، الأولى من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف وأنجبت منه ابنها الأكبر نور، والزيجة الثانية من طارق صادق وأنجبت منه 3 أبناء هم يوسف وعلي وعمر، و كانت قد تطلقت منه منذ سنتين. (البوابة)
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