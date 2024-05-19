فنانة مصرية تتزوج من منتج لبناني شهير.. وهذا الظهور الأول لهما! (صورة)

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أعلنت الفنانة المصرية صابرين خبر زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، و ذلك بالظهور الرسمي الأول لهما معا، في حفل زفاف الممثلة المصرية ريم سامي من رجل الأعمال المصري محمد المغازي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير.وعامر الصباح هو منتج وموزع لبناني و يملك شركة (صباح كبتشرز) التي قدمت العديد من الأعمال الشهيرة منها "ساق البامبو" و"عطر الروح" و"حياة ثانية".