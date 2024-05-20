في أواخر أشهر حملها.. فنانة لبنانية تستمتع بوقتها برفقة زوجها على البحر (صورة)

نشرت الفنانة مايا نعمة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت مايا برفقة زوجها المدرب الرياضي شربل أبو خطار على شاطئ البحر في مدينة صور.



وأطلت مايا بالمايوه وهي في أواخر أشهر حملها .

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يُذكر ان مايا حامل بفتاة.





