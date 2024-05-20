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المرأة
في أواخر أشهر حملها.. فنانة لبنانية تستمتع بوقتها برفقة زوجها على البحر (صورة)
Lebanon 24
20-05-2024
|
02:55
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نشرت الفنانة مايا نعمة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدت مايا برفقة زوجها المدرب الرياضي شربل أبو خطار على شاطئ البحر في مدينة صور.
وأطلت مايا بالمايوه وهي في أواخر أشهر حملها .
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يُذكر ان مايا حامل بفتاة.
المصدر: رصد لبنان 24
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