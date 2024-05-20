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المرأة

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات سرقة "فيلا" لفنانة مشهورة... اليكم هويتها

Lebanon 24
20-05-2024 | 04:38
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نجح رجال المباحث في ضبط سيدتين لقيامهما بسرقة فيلا غادة عبد الرازق بالمعادي، والبداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من غادة عبد الرازق يفيد بتعرضها لسرقة محتويات الفيلا الخاصة بها، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة لكشف واقعة السرقة.
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وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين سرقوا أغراض وملابس خاصة بـ غادة عبد الرازق، واتهمت غادة خادمتين أجنبيتين في المحضر المحرر بقسم المعادي، وكشفت التحريات الأولية في الواقعة تورط خادمتين يحملان الجنسية النيجيرية، حيث سلما المسروقات لسائق بعد خداعه بأن المشغولات الذهبية لهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الخادمتين يعملان لديها لتنفيذ الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكابهم الواقعة وسرقتهما لانسيال ذهب وبعض الاكسسوارات والملابس. (ET بالعربي)
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