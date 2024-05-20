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المرأة

نجمة شهيرة تكشف عن رغبتها بإنجاب "طفلة متسلطة"

Lebanon 24
20-05-2024 | 07:26
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كشفت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، الحائزة على جائزة غرامي، عن رغبتها في خوض تجربة الأمومة مرة أخرى، أثناء غنائها على مسرح قصر سيزار الأيقوني في لاس فيغاس.

وفي لحظة صفاءٍ مع الجمهور المتواجد في الحفل، أعربت المغنية البالغة 36 عامًا عن رغبتها في استقبال طفلٍ جديد من زوجها الوكيل الرياضي بول ريتش.
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وتأمل أديل التي تعيش حاليًّا تجربة الأمومة مع ابنها أنجيلو، البالغ من العمر 11 عامًا، من زوجها السابق سيمون كونيكي، أن تكون أمًّا لطفلة هذه المرة، إذ قالت بنبرة عفوية محملةٍ بالمرح: أشعر أنها قد تكون أكثر شخصاً أحبه في العالم، ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون أكثر شخصاً أكرهه في العالم، وهذا غالبًا ما سيحدث.

وأكدت أديل، التي عقدت قرانها سرًّا على زوجها ريتش في نهاية العام الماضي، أن الطفلة الصغيرة ستكون "ملكة صغيرة متسلطة"، مبررةً ذلك بأنها ستكون أمها، وريتش والدها ولذا من الطبيعي أن تكون كذلك.

 
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