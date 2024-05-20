خطوات بسيطة في المكياج لتجنّب ظهور العيون ضيقة

وضع الكحل باحتراف، واختيار ألوان ظلال عيون ملائمة هما ما تهتم به الكثير من الفتيات، ويحرصن على الظهور بعيون واسعة وأكثر جاذبية، ودائما ما يبحثن عن ألوان الكحل ولظلال العيون الملائمة لهن وخطوات التطبيق التي تجعل العيون تبدو واسعة وساحرة، ومن خلال ما نشره موقعmasterclass ننشر 5 نصائح تجعل العينين واسعتين وهي:

اختيار الكحل البني

اقتناء الكحل البني أو أي لون آخر غير الأسود يعمل على إبراز حجم العينين وجعلهما أكثر اتساعا ولامعاناً، ولجعل مظهر العيين يبدو طبيعي وأوسع يفضل اختيار لون الكحل بلون العينين.

تحديد العينين من الداخل

تهتم الفتيات بتطبيق الكحل في الجفنين الأسفل والأعلى، ثم وضع ظلال العيون، ولكن بعد تطبيق الكحل وظلال العينين من المهم الاهتمام بزاوية العينين الداخلية جهة الأنف ووضع الظلال الفاتح مثل الأبيض أو البيج وتجنب وضع الألوان الداكنة لأنه يجعل العينين تبدو أصغر.

وضع ظلال العيون

تحب الفتيات وضع ظلال العيون والمزج بين الألوان المفضلة، وتعطي اهتمام أكثر للجفن الأعلى، ولكن عند الاهتمام بالجفن الأسفل ووضع ظل داكن من منتصف الجفن للزاوية الخارجية للعينين تظهر العينين أكبر وأوسع.

تطبيق الماسكارا

تعمل الماسكارا بإبراز العينين وتوسيع مظهرهما، ويفضل اختيار شكل فرشاة الماسكارا المناسب لحجم الرموش، وتطبيقها بخطوات بسيطة من قاعدة الرموش للأطراف لتتميز الرموش بالكثافة والطول وتعطي مساحة أكبر للعينين.

علاج الهالات السوداء

ولجعل العينين يظهران بشكل جذاب وواسع، من المهم الإهتمام بعلاج الهالات السوداء من خلال استعمال المنتجات الطبية المحددة التي تعمل على علاج الهالات وتوحيد لونها مع البشرة وتضيف إضاءة طبيعية للبشرة. (اليوم السابع)