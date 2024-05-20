Advertisement

المرأة

ما حقيقة تناول كيت ميدلتون جرعة زائدة من حبوب التنويم؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1202157-638518712148811657.jpeg
Doc-P-1202157-638518712148811657.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون، عن أعين محبي العائلة المالكة البريطانية، يشكل أمرًا مثيرًا للجدل، وسببًا للتكهنات أمام نظريات جديدة تخص حالتها الصحية، لا سيما بعد إعلان إصابتها بالسرطان.
 
Advertisement

ومن بين النظريات الجديدة التي جرى تناقلها أخيرًا، مزاعم لموظف سابق في العائلة المالكة، يدَّعي أن كيت ميدلتون دخلت في غيبوبة بعد تناولها جرعة زائدة من الحبوب المنومة.


وقال الموظف الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته: في وقت مبكر من مساء يوم الـ28 من كانون الاول الماضي، بعد احتسائها كوبًا من الشاي، وجدناها فاقدة للوعي في غرفتها، ونُقِلَت بسرعة إلى المستشفى. ولم نرَها مجددًا بعد ذلك.


ويعتبر الكثيرون أن مثل هذه النظريات -التي لا أدلة عليها- أمر طبيعي وجزء من المؤامرات الملفقة، بما في ذلك المنشورات التي تحتوي على رموز تعبيرية على شكل جمجمة تدعي أن الأميرة ماتت، أو في غيبوبة مستحثة.

على الجهة الأخرى وبعيدًا عن نظريات المؤامرة، يُقال إن كيت تعاني تساقط الشعر وفقدان الوزن، بينما تكافح نوعًا غير معروف من السرطان، لذلك قررت الابتعاد منذ خضوعها لعملية جراحية في شهر شباط الماضي.


وقال أحد كبار رجال البلاط الملكي لصحيفة National Enquirer: إن كيت وويليام في جحيم خلف جدران القصر، وأضاف أنهما يبذلان جهودًا كبيرة لإخفاء المرض عن أطفالهما الثلاثة (الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس)، لكن بات الأمر صعبًا مع تدهور حالتها الصحية.


وسبق أن كشفت كيت عن بدئها للعلاج الكيميائي، لكن يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية مثل: الغثيان، والقيء، وتساقط الشعر، والتعب، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى؛ بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء. (فوشيا)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:21 | 2024-05-21
23:00 | 2024-05-20
15:00 | 2024-05-20
11:40 | 2024-05-20
07:26 | 2024-05-20
04:38 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24