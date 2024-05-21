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المرأة

كارمن لبس: أنا من أهم 5 نجمات في الوطن العربي

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:14
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ترى الفنانة اللبنانية كارمن لبس أنها من أهم خمس فنانات في الوطن العربي، مشيرة إلى أن أجرها لا بد أن يكون الأغلى في أي عمل تشارك فيه.


وقالت كارمن، خلال مقابلة مع الإعلامي ريان حايك المذاع عبر قناته بموقع "يوتيوب": أعتبر نفسي من أهم خمس فنانات عربيًا، بل من أهم الفنانات في العالم، كما أنني حينما أشارك في أي عمل لا بد أن أكون الأغلى؛ بسبب موهبتي وثقتي بمستواي الفني.
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وأضافت كارمن أنها لا تعتبر نفسها نجمة، معلقة: أنا ممثلة ولست نجمة، كما أنني لا أحب حاليا المشاركة في أعمال تضيف للأعمال الفنية، ولكن أحب المشاركة في أعمال تضيف لي.
 
 
يذكر أن كارمن لبس كانت لها مشاركة وحيدة في شهر رمضان الماضي بمسلسل "2024"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "2020" الذي عرض قبل ثلاثة أعوام.

 

 وتكوّن الجزء الجديد من المسلسل من 15 حلقة، من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة الصّباح، وبطولة نادين نسيب نجيم، ومحمد الأحمد، ورفيق علي أحمد، بالإضافة إلى كارمن لبس. (فوشيا)

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