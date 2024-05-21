سرقة فيلا غادة عبد الرازق... ما علاقة خادمتيها والسائق؟

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تعرضت النجمة غادة عبد الرازق لسرقة مشغولات ذهبية تخصها وملابس من داخل فيلتها بمنطقة المعادى، حيث حررت غادة محضرًا بقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة اتهمت فيه خادمتين تحملان جنسية إفريقية بارتكاب الجريمة وتم ضبطهما والتحفظ عليهما في القسم.و كشفت التحقيقات أن المتهمتين تعملان خادمتين داخل الفيلا محل الواقعة، وأنه قد سرقتا مشغولات ذهبية عن طريق المغافلة، وأعطياها لسائق ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، وأخبراه أن الفنانة طلبت منهما إبلاغه بالاحتفاظ بها إلى أن تطلبها مرة أخرى، إلا أن السائق شك في أمرهما وتوجه للفنانة غادة عبدالرازق وأبلغها بالأمر، فتوجهت لقسم شرطة المعادى لتحرير محضرا بالواقعة.