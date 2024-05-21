Advertisement

المرأة

سرقة فيلا غادة عبد الرازق... ما علاقة خادمتيها والسائق؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1202319-638518939006192999.jpg
Doc-P-1202319-638518939006192999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت النجمة غادة عبد الرازق لسرقة مشغولات ذهبية تخصها وملابس من داخل فيلتها بمنطقة المعادى، حيث حررت غادة محضرًا بقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة اتهمت فيه خادمتين تحملان جنسية إفريقية بارتكاب الجريمة وتم ضبطهما والتحفظ عليهما في القسم.
Advertisement

و كشفت التحقيقات أن المتهمتين تعملان خادمتين داخل الفيلا محل الواقعة، وأنه قد سرقتا مشغولات ذهبية عن طريق المغافلة، وأعطياها لسائق ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، وأخبراه أن الفنانة طلبت منهما إبلاغه بالاحتفاظ بها إلى أن تطلبها مرة أخرى، إلا أن السائق شك في أمرهما وتوجه للفنانة غادة عبدالرازق وأبلغها بالأمر، فتوجهت لقسم شرطة المعادى لتحرير محضرا بالواقعة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:14 | 2024-05-21
01:21 | 2024-05-21
23:50 | 2024-05-20
23:00 | 2024-05-20
15:00 | 2024-05-20
11:40 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24