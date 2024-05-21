شكران مرتجى توجّه رسالة إلى أسماء الأسد.. اليكم التفاصيل

نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة للسيدة أسماء الأسد وعلقت عليها بالقول: "بالشفاء العاجل، انتي كالوردة الشامية فواحة رقيقة قوية، دعواتنا لك بالصحة والعافية يا رب".

هذا وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم، إصابة السيدة أسماء الأسد بمرض ابيضاض الدم المعروف بـ"لوكيميا".

وقالت الرئاسة في بيان: "بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)".(الجديد)