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بهذه الخدعة.. عارضة تجني آلاف الدولارات شهريا

Lebanon 24
21-05-2024 | 15:45
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أفادت تقارير بأن امرأة من ريكسهام في المملكة المتحدة اعترفت بأنها تجني زهاء 5000 جنيه إسترليني (6354 دولارا) شهريا على موقع OnlyFans، من خلال التظاهر بوجود كسور في جسدها.

 وقالت منشئة المحتوى، كلوي ويلش (36 عاما)، إنها تظاهرت بوجود إصابات في جسدها، بما في ذلك كسر في الرقبة والساقين، مع وضعها جبيرة في الساق من أجل تلبية الطلبات "الغريبة" من المشاهدين.

 وزعمت العارضة السابقة أنها كانت مصدر إلهام لتحويل المأساة إلى انتصار في عام 2017، بعد كسر قدميها عندما سقطت من سيارة أجرة، خاصة أنه كان من المقرر أن تبدأ وظيفة جديدة، ولكن تم إنهاء عقدها بعد الإصابة.

وبعد 3 سنوات، خلال الإغلاق العام بسبب "كوفيد"، أنشأت ويلش حسابا على OnlyFans، حيث تلقت طلبا لتصوير مقطع فيديو وهي ترتدي الجبيرة.

 وقالت كلوي حينها: "حسنا، لقد وضعت جبيرة الساق سابقا، فلما لا؟ أحصل على 5000 جنيه إسترليني شهريا نتيجة ذلك".

 وقبل تقديم محتوى للبالغين، كانت كلوي تعمل في مجال عرض الأزياء لمدة 13 عاما، لكن راتبها الشهري الآن يضاهي أي شيء كانت تحصل عليه في السابق.

 وكان التظاهر بكسر رقبتها وساقيها من بين الطلبات التي تلقتها كلوي. كما طُلب منها أيضا ارتداء قالب جبيرة لكامل الجسم، وهو ما قالت إنها لن تفعله إلا مقابل الكثير من المال.

 وأضافت: "طُلب مني دائما القيام بأشياء غريبة، لقد تم تقييدي بالسلاسل إلى الكرسي ودغدغتي، وأنا منفتحة جدا.لم أتمكن أبدا من كسب هذا القدر من المال من وظيفة عادية، وأعتقد أنني أستطيع الاستمرار في القيام بذلك إلى الأبد حقا".

 والآن، تقضي كلوي ساعات في صنع قوالب الجبيرة الخاصة من الجص الباريسي، وتتلقى الطلبات من متابعيها المتفانين. (روسيا اليوم)

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