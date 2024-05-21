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فنون ومشاهير

نجمة هوليوود تقاضي أشهر شركات الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 16:21
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لوّحت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، بمقاضاة شركة الذكاء الاصطناعي الشهيرة OpenAI، قائلة إن الشركة استخدمت صوتها في خدمة "تشات جي بي تي" من دون إذنها.
 
 
وقالت نجمة هوليوود في بيان، أمس الاثنين، إن المدير التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي، سام ألتمان، طلب منها في ايلول الماضي أن تسمح لهم باستخدام صوتها في نظام محادثات "تشات جي بي تي" الخاص بالشركة، لكنها رفضت منحه الإذن".
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واضافت جوهانسون: "عندما سمعت الصوت الذي تم إصداره، شعرت بالصدمة والغضب وعدم التصديق من أن ألتمان سيستخدم صوتا مشابها بشكل مخيف لصوتي، لدرجة أن أقرب أصدقائي ووسائل الإعلام لم يتمكنوا من معرفة الفرق".

ودافع ألتمان في بيان، الاثنين، عن شركته، وقال إن "الصوت المستخدم في "تشات جي بي تي" لم يكن المقصود منه أن يشبه صوت جوهانسون".

وأشارت الشركة الناشطة في الذكاء الاصطناعي إلى أن الصوت المستخدم لممثلة أخرى، وليس تقليدا لصوت جوهانسون. ولم تذكر الشركة اسم الممثلة، وقالت إن ذلك "يعود لأسباب تتعلق بالخصوصية".
 
وتواجه شركة OpenAI دعاوى قضائية رفعها عدد من المؤلفين والفنانين وشركات الإعلام بزعم أنها تستخدم موادهم

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