Advertisement

المرأة

تريد أن يكون زوجها المستقبلي مثل كلبها.. فنانة شابة تثير الجدل بتصريحاتها

Lebanon 24
21-05-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1202520-638519325685867675.jpg
Doc-P-1202520-638519325685867675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الفنانة الشابة جلا هشام جدلاً واسعاً بتصريحاتها عن زوجها المستقبلي، ما عرضها لانتقادات حادة من جمهورها.

وقالت جلا في تصريح: "أنا علاقتي بكلبي مميزة جداً، هو عندي منذ صغره وكل شيء حدث له في حياته أنا عملته له، ونحن مرتبطان كارتباط أم بابنها وليس كلب، ولو تعرضت لأزمة صحية يبكي ويمتنع عن الطعام، لو بكيت يبكي هو أيضاً بالدموع بسبب حزنه عليَّ وأتمنى أن يكون زوجي المستقبلي مثل كلبي".
Advertisement

وأضافت: "أنا لا أريد الإنجاب ولا أحب أن أكون أمًّاً، أنا أم لكلبي فقط، وأحب التحدث مع كلبي وأقول له بحبك ووحشتني وأنت أحلى واحد في الدنيا، وأنا سأعامل عريسي مثلما أعامل كلبي وسيكون سعيداً لأني أعامل كلبي بشكل جيد جداً".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:15 | 2024-05-22
16:21 | 2024-05-21
15:45 | 2024-05-21
14:20 | 2024-05-21
07:00 | 2024-05-21
04:14 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24