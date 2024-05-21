تريد أن يكون زوجها المستقبلي مثل كلبها.. فنانة شابة تثير الجدل بتصريحاتها

أثارت الفنانة الشابة جلا هشام جدلاً واسعاً بتصريحاتها عن زوجها المستقبلي، ما عرضها لانتقادات حادة من جمهورها.



وقالت جلا في تصريح: "أنا علاقتي بكلبي مميزة جداً، هو عندي منذ صغره وكل شيء حدث له في حياته أنا عملته له، ونحن مرتبطان كارتباط أم بابنها وليس كلب، ولو تعرضت لأزمة صحية يبكي ويمتنع عن الطعام، لو بكيت يبكي هو أيضاً بالدموع بسبب حزنه عليَّ وأتمنى أن يكون زوجي المستقبلي مثل كلبي".

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وأضافت: "أنا لا أريد الإنجاب ولا أحب أن أكون أمًّاً، أنا أم لكلبي فقط، وأحب التحدث مع كلبي وأقول له بحبك ووحشتني وأنت أحلى واحد في الدنيا، وأنا سأعامل عريسي مثلما أعامل كلبي وسيكون سعيداً لأني أعامل كلبي بشكل جيد جداً".