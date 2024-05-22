حياة شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة مجددًا... هل دخلت في علاقة حب جديدة؟

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عادت حياة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، العاطفية إلى الواجهة مجدداً، بعد أشهر من إعلانها انفصالها رسيماً وبشكلٍ نهائي عن زوجها المغني المصري حسام حبيب.وفي التفاصيل، أفادت بعض الصفحات المتخصصة بأخبار المشاهير، بأن مغنية "كذابين"، دخلت في علاقة جديدة مع ملحن وموزع مصري شهير لم يُعلن عن اسمه.وأضافت تلك الصفحات نقلاً عن مصادر مقربة من الطرفين، أن العلاقة بدأت خلال تعاون فني بين شيرين والملحن؛ حيث لاحظ المقربون منهما تقاربًا غير معتاد؛ إذ يقضي الثنائي وقتًا طويلاً معًا، الأمر الذي أثار تساؤلات ووضع علامات استفهام كبيرة حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، خاصة وأن الملحن متزوج.وأضافت الصفحات، أن المعلومات المتوافرة حاليًا تدور حول وجود مشاعر خاصة تربط بين الطرفين، إلا أنهما لم يصدرا أي تصريحات رسمية، تؤكد أو تنفي ما يجري الحديث عنه بين المقربين منهما.ولطالما كانت حياة النجمة العاطفية تحت مجهر الصحافة، ولا سيما في ظل العلاقة المضطربة التي عاشتها مع زوجها السابق حسام حبيب، والتي شهدت الكثير من الأحداث المتضاربة بين الانفصال والعودة والحب والكره.على صعيد آخر، تعيش النجمة المصرية أزمةً جديدة مع شركة روتانا؛ إذ تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الشركة، بسبب عدم وفاء الأخيرة بتنفيذ بنود التعاقد والمتضمنة طرح أغنياتها الجديدة.وأشارت الوثائق التي قدمتها شيرين للنائب العام، إلى أن النجمة وجهت بلاغها ضد كل من سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام بصفته مدير الشركة في مصر، وهاني العزب رئيس مجلس إدارة الشركة. (فوشيا)