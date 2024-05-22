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المرأة

"الحجاب لم يكن يناسبني"... نجمة سورية شهيرة في مرمى الإنتقادات

Lebanon 24
22-05-2024 | 08:21
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أوضحت الفنانة السورية دانا جبر، سبب تخليها عن الحجاب بعد ارتدائه لبضع سنوات إرضاءً لعائلتها والطقوس الدينية التي تتبعها الأخيرة.

وفي لقاءٍ لها مع برنامج "البوصلة"، قالت دانا، ردًّا على السؤال الذي وُجِّه إليها بهذا الخصوص، إن الأمر ديني، ولا تحب الخوض فيه، وإن لكل شخصٍ وجهة نظره الخاصة.
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وبينت الممثلة السورية أن الحجاب فرض، إلا أن في الحياة هناك ظروف مختلفة، مشيرة إلى أن وضعها لم يكن صحيًّا، ولم تكن مرتاحة، حتى تكون جالسة في المنزل فقط مرتديةً الحجاب، وتنتظر نصيبها فقط على حد تعبيرها.
 
وتابعت دانا بالقول، إن الحجاب يحتاج أيضًا إلى أن مكانٍ يليق فيه، ويناسبه حتى تتمكن من ارتدائه، وأن ذلك لم يكن متوافرًا آنذاك، لأنها كانت تريد أن تعمل وتعتمد على نفسها، لا سيما وأنها كانت تعيل والدتها وشقيقها.

وأضافت النجمة السورية أن الحجاب كان سيمنعها من إكمال مسيرتها في المسار الفني الذي تحبه، ولذا لم يكن مناسبًا لأن ترتديه مطلقًا.
 
وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات دانا التي تم تداولها، مشيرين إلى أن ليست كل محجبة، جالسة في المنزل حاصلة على كل ما تريد وتنتظر فقط نصيبها فهناك الطبيبة والمهندسة والموظفة.
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