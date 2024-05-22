Advertisement

فنون ومشاهير

ما حقيقة الخلاف بين مي سليم ونسرين طافش؟

Lebanon 24
22-05-2024 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1202884-638520098028391666.jpg
Doc-P-1202884-638520098028391666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت الفنانة مي سليم على الأخبار التي تم تداولها عن حدوث خلافات بينها وبين الفنانة نسرين طافش في كواليس فيلم "بنقدّر ظروفك" الذي شاركتا في بطولته.

وقالت سليم لـ"لها" على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم إن لا خلافات بينها وبين نسرين، مؤكدةً أن كواليس العمل كانت مليئة بالودّ والتفاهم.
Advertisement

وعن سبب عدم حضور نسرين العرض الخاص للفيلم، قالت: "لكل إنسان ظروفه الخاصة".

وأُقيم العرض الخاص لفيلم "بنقدّر ظروفك" مساء أمس الثلاثاء في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وهو بطولة كلٍ من: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:30 | 2024-05-22
08:21 | 2024-05-22
03:50 | 2024-05-22
02:37 | 2024-05-22
00:15 | 2024-05-22
23:00 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24