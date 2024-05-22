ما حقيقة الخلاف بين مي سليم ونسرين طافش؟





وقالت سليم لـ"لها" على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم إن لا خلافات بينها وبين نسرين، مؤكدةً أن كواليس العمل كانت مليئة بالودّ والتفاهم.

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وعن سبب عدم حضور نسرين العرض الخاص للفيلم، قالت: "لكل إنسان ظروفه الخاصة". علّقت الفنانة مي سليم على الأخبار التي تم تداولها عن حدوث خلافات بينها وبين الفنانة نسرين طافش في كواليس فيلم "بنقدّر ظروفك" الذي شاركتا في بطولته.وقالت سليم لـ"لها" على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم إن لا خلافات بينها وبين نسرين، مؤكدةً أن كواليس العمل كانت مليئة بالودّ والتفاهم.وعن سبب عدم حضور نسرين العرض الخاص للفيلم، قالت: "لكل إنسان ظروفه الخاصة".



وأُقيم العرض الخاص لفيلم "بنقدّر ظروفك" مساء أمس الثلاثاء في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وهو بطولة كلٍ من: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.