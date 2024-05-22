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المرأة

تصريح مثير للفنانة المحبوبة: "اللي يحبّني أدلعه واللي يكرهني أخلعه"!

Lebanon 24
22-05-2024 | 15:30
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أعلنت الفنانة فيفي عبده عن تكريمها في إحدى المناسبات التي أُقيمت في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الإسكندرية.
 

ونشرت فيفي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه مع ابنتها في السيارة وهما في طريقهما الى مكان التكريم، وقالت: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا كنت رايحة تكريمنا في إسكندرية أنا والفنانة عزة مجاهد بنحبكم".
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وأضافت: "من مصر أم الدنيا وإسكندرية بوجه خاص... أنا هنا عشان جاية أتكرّم النهاردة في أحد الفنادق في سيدي بشر وهشوفكوا تاني قريب إن شاء الله بكرة في مناسبة تانية".

 
وتابعت: "اللي يحبّني أدلعه واللي يكرهني أخلعه".
المصدر: لها
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