تصريح مثير للفنانة المحبوبة: "اللي يحبّني أدلعه واللي يكرهني أخلعه"!

أعلنت الفنانة فيفي عبده عن تكريمها في إحدى المناسبات التي أُقيمت في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة الإسكندرية.

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ونشرت فيفي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه مع ابنتها في السيارة وهما في طريقهما الى مكان التكريم، وقالت: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا كنت رايحة تكريمنا في إسكندرية أنا والفنانة عزة مجاهد بنحبكم".وأضافت: "من مصر أم الدنيا وإسكندرية بوجه خاص... أنا هنا عشان جاية أتكرّم النهاردة في أحد الفنادق في سيدي بشر وهشوفكوا تاني قريب إن شاء الله بكرة في مناسبة تانية".