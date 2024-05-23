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المرأة
في عشاء خاص بـ"كان".. ياسمين صبري تخطف الأنظار
Lebanon 24
23-05-2024
|
03:55
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اجتمعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وعارضة الأزياء بيلا حديد، والممثلة الألمانية ديان كروغر، والممثلة الأميركية ديمي مور، وعارضة الأزياء بوبي ديليفين، في عشاء خاص، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي يقام حاليًا في فرنسا.
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والتقت الفنانات على طاولة عشاء مميز أقامته شوبارد "Chopard"، ضمن فعاليات مهرجان كان، في فندق دو كاب إيدن روك في كاب دانتيب، في فرنسا.
وشارك حساب شوبارد، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، صوراً لأبرز ضيوفه في الحفل، وهن يتزينّ بأفخم المجوهرات.
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