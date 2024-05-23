Advertisement

المرأة

في عشاء خاص بـ"كان".. ياسمين صبري تخطف الأنظار

Lebanon 24
23-05-2024 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1203102-638520598628094393.png
Doc-P-1203102-638520598628094393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتمعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وعارضة الأزياء بيلا حديد، والممثلة الألمانية ديان كروغر، والممثلة الأميركية ديمي مور، وعارضة الأزياء بوبي ديليفين، في عشاء خاص، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي يقام حاليًا في فرنسا.
Advertisement

والتقت الفنانات على طاولة عشاء مميز أقامته شوبارد "Chopard"، ضمن فعاليات مهرجان كان، في فندق دو كاب إيدن روك في كاب دانتيب، في فرنسا.
وشارك حساب شوبارد، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، صوراً لأبرز ضيوفه في الحفل، وهن يتزينّ بأفخم المجوهرات.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:18 | 2024-05-23
15:30 | 2024-05-22
14:16 | 2024-05-22
08:21 | 2024-05-22
03:50 | 2024-05-22
02:37 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24