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اجتمعت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وعارضة الأزياء بيلا حديد، والممثلة الألمانية ديان كروغر، والممثلة الأميركية ديمي مور، وعارضة الأزياء بوبي ديليفين، في عشاء خاص، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي يقام حاليًا في فرنسا.والتقت الفنانات على طاولة عشاء مميز أقامته شوبارد "Chopard"، ضمن فعاليات مهرجان كان، في فندق دو كاب إيدن روك في كاب دانتيب، في فرنسا.