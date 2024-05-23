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المرأة

لوحة جديدة لكيت ميدلتون تثير السخرية.. والجمهور: لا تشبهها! (صورة)

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:09
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أثارت لوحة جديدة لأميرة ويلز، كيت ميدلتون، ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي التفاصيل، قامت مجلة "تاتلر" بتكليف الرسامة البريطانية الزامبية هانا أوزور برسم لوحة لكيت، كجزء من سلسلة لوحات لأفراد العائلة المالكة البريطانية، لتُنشر في عدد شهر تموز.
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وقالت المجلة إن اللوحة مستوحاة من ظهور كيت في أول مأدبة رسمية في عهد تشارلز عام 2022، حيث ارتدت آنذاك فستانًا أبيض من توقيع مصممة الأزياء جيني باكهام، وسوارًا يعود إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وأقراطًا متدلية تخص الراحلة الأميرة ديانا. 

ورغم أن الرسامة اعتمدت على أكثر من 189 ألف صورة لكيت من أجل التقاط روحها ومظهرها، فإنها فشلت في نسخ ملامحها كما كان متوقعًا٬ مما أثار سخرية محبي العائلة المالكة البريطانية.

وشدد الكثيرون من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة على أن اللوحة بعيدة كل البُعد عن مظهر كيت، إذ كتبت إحداهن على منصة "إكس": اللوحة جميلة لكنها لا تشبه الأميرة. فيما كتب آخر: لا أفهم هذه اللوحة. ولا أرى أي تشابه مع الأميرة بأي شكل من الأشكال.
 
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